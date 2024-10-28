شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم: "سجن النسا" كشف ظروف الستات بالسجن.. وتحت السيطرة واجه الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة نيللى كريم إنها كانت تبحث فى بداية مشوارها عن تقديم قصة جيدة وعميقة فى نفس الوقت تتأثر بها هى وغيرها من الجمهور مشيرة فى ندوة "علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دروته السابعة إلى أن ذلك كى يتحقق لابد من موضوع مهم يلامس المشاعر مثل ما قدمته فى "سجن النسا".

وأضافت نيللى كريم: "الجمهور تعرف من خلال مسلسل "سجن النسا" على قصص السيدات داخل السجن وأنه ليس بالضرورى أن كل من بداخل السجن مجرمين أو قاتلين وهناك من يعانين من ظروف صعبة وأعتقد أن العمل حقق مراده والنتيجة أن هناك من تبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى القناطر".

وتحدثت نيللى عن مسلسل "تحت السيطرة" ومناقشة قضية الإدمان قائلة: "المسلسل ده هو اللي اختارني مش أنا اللى اخترته، وتعرفت من خلاله على الإدمان وحظى بنجاح غير طبيعى فى الشارع فالناس كانت بتوققني تحكيلي الأحداث، وفي مرة كنت واقفة بشتري سندوتشات، ولقيت راجل جي يقولي انا عازمك عشان انتي خليتني احس واعرف اني ابني عنده علاج الإدمان بسبب المسلسل".

وتذكرت نيللى كريم مسلسل "حكاية بنت اسمها ذات"وقالت أنها فى هذا العمل استمرت فى التصوير لفترة طويلة وتأثرت به، وأتذكر فى يوم لمحت مراية وشاهدت فيها واحدة غيري بسبب المراحل العمرية اللي قدمتها، ورجعت الأوضة وقعدت عيطت، وجاتلي المخرجة ومديرة التصوير بيهدوني وانا دخلت في مود اكتئاب ومكنتش عايزة اتصور، ودي كانت أول مرة افركش في حياتي، واول ماروحت دخلت استحميت ولبستي لبسي عشان أتأكد انه أنا".

مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عدد كبير من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، أيرزات جلسات حوارية مع محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ونظوة لصناع فيلم رفعت عيني للسما، إضافة إلى عدد من الجسات الأخرى عن الصناعة والسينما.