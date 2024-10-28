شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: مشروع المواجهة والتجوال له مردود ملموس في بناء الإنسان المصري والان مع تفاصيل الخبر

أكد المخرج خالد جلال، أن جولات مشروع المواجهة والتجوال بقرى مصر، أصبح له مردود ملموس في العمل على بناء الإنسان المصري وتزويده بالمعرفة والثقافة والفنون، من خلال تقديم عروض مسرحية متنوعة تتناول قضايا المجتمع.

وهذا المشروع يقدم في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتطلقه وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وهذه هي الجولة الثانية من المرحلة الخامسة لمشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وتبدأ تلك الجولة اعتبارا من 1 نوفمبرالمقبل، وذلك بمحافظتي الغربية والبحيرة .

من جانبه أوضح الفنان محمد الشرقاوى مدير مشروع المواجهة والتجوال، أن الانطلاقة الثانية من المرحلة الخامسة ستنطلق بالعرض المسرحي "يوم عاصم جدًا"، العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، كتابة وأشعار أيمن النمر، فكرة وإخراج عمرو حسان .

وأضاف الشرقاوي أنه سيبدأ عرض المسرحية بمحافظة الغربية في الفترة من 1 حتى 5 نوفمبر بالمركز الثقافي بطنطا وقصر ثقافة 23 يوليو بالمحلة، وبمحافظة البحيرة فى الفترة من 6 حتى 10 نوفمبر بقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة أبو المطامير.