أمير رمسيس يروي موقفا مع قطة في "النزوة" بالجونة..وعائشة بن أحمد تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج أمير رمسيس، عن موقف طريف له مع قطة خلال تصوير مسلسل "النزوة" في الجونة.

وكتب أمير، عبر حسابه على "فيسبوك": "وقت تصوير مسلسل النزوة في الجونة.. كان فيه قطة صغيرة من لوكيشن الفيلا فضلت تستخبى في عربية المعدات وتيجي معانا من لوكيشن للتاني، وبدأت أأكلها كل يوم وأصور وأنا قاعد على المونيتور وهي على حجري".

وأضاف: "آخر يوم تصوير معرفناش لما نسافر هتعمل إيه.. فكرنا نسيبها في الداون تاون علشان المطاعم هناك معروف أنها بتاكل القطط... النهاردة ولأول مرة من ساعتها روحت الداون تاون لقيتها قدام مطعم واحنا الاتنين افتكرنا بعض.. عائشة بن أحمد".

وردت عائشة بن أحمد على تدوينته، قائلة: "إيه ده بجد".

مسلسل "النزوة" عرض عام 2022 ، وتدور أحداثه عندما يُستدعى (عمر) و (هالة) للتحقيق معهما في جريمة قتل، يعيدان ذكرى أول أيام في علاقة حبهما، والتي بدأت بخيانة زوجية، ثم تتصاعد الأحداث وتزداد تشويقًا.

خاض بطولة العمل خالد النبوي وعائشة بن أحمد وعمر الشناوي ومراد مكرم ورمزي العدل وآخرين، ومن إخراج أمير رمسيس.

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