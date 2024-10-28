"إنت اللي بتاخد بالك مننا".. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لشقيقه الأصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة لشقيقه الأصغر "عمر"، الذي يكبره بـ 6 سنوات.

ونشر الفيشاوي، صورا تجمعه به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخي الحبيب.. صحيح أنا أكبر منك بـ ٦ سنين بس أنا وعيلتنا على طول بنشوفك إنت اللي بتاخد بالك مننا وبتراعينا وربنا يخليك لينا وأنا بحبك أوي يا عمر يا فيشاوي".

يذكر أن، آخر مشاركات أحمد الفيشاوي الفنية كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" وشاركه البطولة مجموعة من النجوم مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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