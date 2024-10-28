شاهدوا كيف استعادت حنين حسين ذكرى وفاة جدها علي المفيدي.. وهذه أبرز إنجازاته الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان علي المفيدي، والذي توفي في 28 أكتوبر 2008، منذ ما يقارب 16 عاماً، واستعادت حفيدته الفنانة حنين حسين ذكرياتها مع جدها، ونشرت فيديو تضمّن صوراً له، وأبرز الشخصيات التي لا تزال عالقة بذاكرة محبي الدراما الخليجية، ومنها شخصية "جميل جمال"، "قحطة"، "مناور"، "حنظل"، "المحامي يكيكي"، و"عارف"، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات التي أحبها المشاهد وتفاعل معها.

حنين حسين تتذكر جدها بهذه الكلمات

علّقت حنين حسين على مقطع الفيديو وكتبت "اليوم ذكرى وفاة أعظم جَد وأب في الدنيا، عسى ربي يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويرزقك من دعاء عباده الصالحين على كثر ما كنت حنوناً وسمحاً، ويعوض عن كل فقد محتاجينه، مرت كل هذي السنين ومازلنا نعتقد أن فقدك البارحة، الله يرحمك يا فنان يا كبير يا قدير يا نجم يا قدوتي في حياتي ومسيرتي، الله يرحمك يا مَلك المايك علي المفيدي".

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وقد تأثر أبناؤه وأحفاده بفنه، وسلك البعض منهم طريقه إلى عالم الفن، سواء في التمثيل أو الإخراج، حيث إن حفيدته حنين حسين هي مطربة وممثلة أيضاً، كما أن ابنه حسين ممثل وأيضاً مخرج، وابنه سليمان ممثل، أما ابنه خالد فهو مخرج، كما أن ابنته خلود معدة برامج، وابنته أبرار فهي ممثلة ومخرجة.

قد ترغبين في معرفة هكذا علّقت حنين حسين على حفلها في مهرجان الكويت

أبرز إنجازات الفنان الراحل علي المفيدي الفنية

أبرز أعمال الفنان الراحل علي المفيدي الدرامية

دخل الفنانعالم الفن من خلال الإذاعة، بعدها دخل عالم التمثيل، حيث شارك بأعمال درامية ومسرحية، ودبلج أعمالاً للأطفال، منها "مغامرات عدنان ولينا"، وأيضاً "الرجل الحديدي"."أجلح وأملح"،"الشاطر حسن"، "علاء الدين السلطان"، "جحا وحجاج وبنت السلطان"، "شرباكة"، "زوجتي وأمها"، "الصوت المجهول، "الشاطر حسن"، "ابن العطار"، "خولة بنت الأزور"، "درب الزلق"، "دنيا المهابيل"، "سراقة بن مالك"، "الطابق الثالث"، "الغوص"، "الإخوة الثلاثة"،"حقنا مقنا"، "أصوات للحب"، العتاوية"، "حياتنا"، "إلى أبي وأمي مع التحية"، "الجوهرة"، "بدر الزمان"، "خالتي قماشة"، "الإسوار"، "ألبوم صور"، "توبة"، "أوبريت سندريلا"، "الصفقة، "أبو صالح يريد حلاً"، "زوجة بالكمبيوتر"، "المغامرون الثلاثة"، "بيت الأوهام"، "رقية وسبيجة"، "إلى من يهمه الأمر"، "بيت الأوهام"، "على الدنيا السلام"، الحصاد المر"، "ضيعة أم سالم"، "أيام ضائعة"، "عائلة فوق تنور ساخن"، "الطماعون"، "للحياة بقية"، "نماذج مختلفة"، "ذيب النشامي"، "طيف السلام"، "قاصد خير"، "طش ورش"، "الانتظار"، "عيال قرية"، "الدعوة عامة"، "دلق سهيل"، "القصاص"، "عندما تشتعل الثلوج"، "أسير فيلكا"، "عودة السندباد"، "الوريث"، "طير الخير"، "كنز المخاطر"، "الدردور"، "المؤذي"، "أبناء الغد"، "سوق المقاصي"، "السرايات"، "كشف حساب"، "كافيه بو عزوز"، "الغضب"، "الشريب بزة"، "لعبة القدر"، "كارت أحمر"، "فريج صويلح"، "ابن النجار"، "عائلة بالألوان"، "عتيج الصوف"، "دار الزمن"، و"أيوب".

ومن أبرز المسرحيات التي قدمها الفنان علي المفيدي، هي: "مجنون ليلى"، "صلاح الدين وبيت المقدس"، "بخور أم جاسم"، "نعجة في المحكمة"، الدرجة الرابعة"، "1 2 3 4 بم"، "وأيضاً هالو دوللي"، "فوضى"، "بالمشمش"، "القرقور"، "حامي الديار"، "إحنا شباب الديسكو"، "جنون البشر"، "زمن دراكولا"، "سنطرون بنطرون"، "حب في الفلوجة"، "ينانوة الفريج"، و"شباب الجامعة".

للمزيد من الأخبار : عبدالله الطراروة يحيي ذكرى رحيل الفنان علي المفيدي

أبرز أعماله السينمائية

أبرز أعماله الإذاعية

قدم المفيدي عملين للسينما، وهما فيلم "بس يا بحر"، و"ذئاب لا تأكل اللحم".يمكنكِ التعرف إلى بالفيديو.. محمد المنصور من المهرجان السينمائي الخليجي: بلادنا مليئة بالكنوز لتقديمها بالسينماعمل بالإذاعة لأعوام طويلة، وكان من أبرز أعماله: "نافذة على التاريخ"، "نجوم القمة"، "سلاماً"، "شهداء الكويت"، "حبيبنا الغائب"، "الكويت كلمة السلام"، "أعلام الخليج"، "خالد بن الوليد"، "ينابيع الخير"، و"طبق الأصل".

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