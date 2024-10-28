شيماء سليمان تنشر كواليس باب السين وتحصل على المركز الأول في مهرجان IMVA العالمي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - شاركت الفنانة شيماء سليمان متابعيها عبر ستوري الإنستغرام كواليس لها من مسلسلها الذي سيُعرض ضمن الموسم الرمضاني ويحمل عنوان "باب السين"، ونشرت صوراً لها وفيديوهات وهي تصور مشاهد خارجية، فيما كانت قد أعلنت مؤخراً عن مشاركة ابنتها ريتال جاسم في مسلسلها الجديد، حيث ستجسد ابنتها دور "سهاد"، فيما ستلعب "شيماء" دور "سلمى".

مسلسل "باب السين"

وصول شيماء للعالمية بكليب "بل هذا الحب" في مهرجان IMVA

" هو مسلسل جديد يواصل فريق العمل تصويره، ويأتي بإطار كوميدي اجتماعي يناقش قضايا مهمة، ويعالج القضايا بدراما شيقة، وهو من تأليف مريم نصير ومريم القلاف ومن إخراج نهلة الفهد، وهو من بطولة الفنان عبدالعزيز النصار، شيماء سليمان، أمل محمد، سعود بوشهري، أحمد النجار، نجلاء العبدالله، وزينب كرم بالإضافة إلى آخرين.للمزيد من الأخبار: زينب كرم تعلن عن جديدها الفني

استطاعت الفنانة شيماء سليمان أن تصل إلى العالمية بعد أن حقق كليبها الذي طرحته مؤخراً نجاحاً كبيراً، حملت الأغنية عنوان "بِل هذا الحب"، وتولى إخراجها المخرجة الإمارتية نهلة الفهد، وهي من ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن كلمات خالد الغامدي وقامت بتصويره في جورجيا. وقد حقّقت إنجازاً فنياً بحصول الفيديو كليب لأغنية "بل هذا الحب" على المركز الأول، كأفضل أغنية مصوّرة في آسيا ودول الباسيفيك في مهرجان (IMVA)، وهو المهرجان المتخصص بالأعمال الغنائية العالمية المصورة ومقره في العاصمة البريطانية لندن، ويشارك به عدد كبير من الأعمال المصوّرة من أنحاء العالم التي تتنافس ضمن فئات مختلفة.

أعمال قادمة لشيماء سليمان

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سيُعرض خلال الفترة القادمة مسلسل "بدم بارد" وهو ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، من ﺗﺄﻟﻴﻒ إسراء كاكولي، وهو من بطولة الفنان باسمة حمادة، شهد الياسين عبدالله بهمن،، نواف العلي، حسن المطوع، وتدور أحداثه حول نشوب حريق خطير في أحد المنازل، وينتج عنه وفاة عدد من الشباب الذين تربطهم علاقة صداقة، ثم تبدأ بعدها سلسلة من التحقيقات المكثفة للبحث عن الفاعل، مما يكشف العديد من الأسرار والألغاز.

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