تعرفوا إلى النجوم المشاركين في مهرجان الغناء بالفصحى على مدى ليلتين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - أعلنت هيئة الموسيقى عن تنظيمها لحفلات مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الرابعة، والذي سيُقام على مدى يومين بتاريخ 7 و8 نوفمبر بالرياض في مركز الملك فهد الثقافي، وسيُحيي الحفل عدد من الفنانين والفنانات، حيث يمثل المهرجان وجهة ثقافية سنوية بمشاركة عدد من الفنانين لأداء أشهر قصائد الشعراء العرب.

وكانت هيئة الموسيقى قد بينت أن المهرجان يقدم للجماهير فرصة الاستمتاع بنواحي الجمال الكامن في كل من اللغة العربية الفصحى والألحان العربية الأصيلة والجميلة، حيث تمتزج في الأعمال بلاغة الألفاظ برقّة الألحان وروعة الأجواء في تجربة جماهير تجمع بين الفن والأجواء الممتعة.

الليلة الأولى

الليلة الثانية

سيُحيي الليلة الأولى بـ7 نوفمبر كل من الفنان ماجد المهندس، الفنان صابر الرباعي، الفنانة مي فاروق، والفنان عبد الرحمن محمد.أما الليلة الثانية 8 نوفمبر فسيحييها كل من الفنان كاظم الساهر، الفنانة هبة طوجي، والفنان لطفي بوشناق.

ونشر حساب هيئة الموسيقى بحسابها الرسمي على الإنستغرام بوسترات ومواعيد ومكان الحفل وكتب: "ألمع النجوم في ليالي مهرجان الغناء بالفصحى".

كما نشر حساب هيئة الموسيقى على منصة x بوستر الحفل وكتب: "نحن على موعد مع إبداع موسيقي عربي لا مثيل له، ضمن فعاليات "مهرجان الغناء بالفصحى" في نسخته الرابعة بتنظيم من هيئة الموسيقى، سيحييي المهرجان أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي".

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