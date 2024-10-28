بعد نجاحه في برغم القانون.. هاني عادل يتحدث عن تحضيره للشخصية ويكشف عن عمله قبل التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - حلّ الفنان هاني عادل ضيفاً على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه الشهير "واحد من الناس"، وتحدث خلال اللقاء عن النجاح الكبير الذي حققه من خلال شخصية وليد في مسلسله الأخير "برغم القانون"، وكشف لأول مرة تفاصيل خاصة عن تحضيره لهذه الشخصية.

استعدادات خاصة لـ"برغم القانون"

أكدأن شخصية وليد، التي قدمها خلالمع الفنانة إيمان العاصي ومحمد القس، كان لها تحضيرات خاصة، وذلك لأنه شخص مصاب بعاهة في منطقة العين، وبالتأكيد تؤثر على رؤيته وتعامله مع الآخرين، وحتى حركته، وأكد أنه حتى يظهر بشكل العين الذي ظهر به احتاج لشهر ونصف تقريباً حتى يقوم بالاستعدادات الكاملة الخاصة بالشخصية.

كما كشف هاني عادل أن اختيار العدسة استغرق وقتاً طويلاً، وروى أنه بعد رحلة بحث طويلة اكتشف موقعاً أجنبياً يتم إخباره بتفاصيل الحادث، وبناء على ذلك يقوم بترشيح شكل العدسة المناسب. وعن أصعب مشاهد العمل، أكد أن مشهد اكتشاف أن أكرم هو قاتل والده من أصعب المشاهد التي قام بها.

هاني عادل محب ومغرم بالفن منذ صغره، وأكد خلال اللقاء أنه في فترة الإجازة وقبل دخوله عالم الفن، كان يعمل في محلات فيديو حتى يتيح له ذلك مشاهدة كل أفلام السينما الجديدة.

صدفة سبب احترافه التمثيل

روىأن أول عمل شارك فيه بالتمثيل كان بالصدفة، حيث كان يعزف مع فرقته وسط البلد، وأُعجب به المخرج خيري بشارة، وطلب منه المشاركة فى عمل معه في فيلم "ليلة في القمر"، وبعدها قدم العديد من الأعمال، أبرزها "ولد وبنت"، ثم "لا مؤاخدة"، ثم انطلق في عالم الفن.

وأكد هاني عادل أنه بالرغم من انشغاله خلال الفترة الأخيرة بتصوير أعماله التلفزيونية، إلا أن الموسيقى والغناء هما الأقرب إلى قلبه، بالإضافة إلى أنهما السبب فى دخوله مجال التمثيل، وصرح بأنه يستعد لتقديم ألبوم جديد مع فريق وسط البلد، وقال إنه انتهى بالفعل من تسجيل أربع أغنيات دفعة واحدة من أغاني الألبوم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».