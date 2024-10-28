ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة مقاطع فيديو من حفل عيد ميلاد الإعلامية السعودية لجين عمران الـ 47، لتكون المفاجأة الظهور العلني الواضح للمرة الأولى لإبنتها جيلان.

وبعد أن تمكنت لجين لسنوات طويلة من إخفاء وجه إبنيها، ظهرت جيلان إلى العلن، وأكد الجمهور أنها ورثت ملامح والدتها الجميلة للغاية.

وقد ظهرت الممثلة السعودية أسيل عمران إلى جانب شقيقتها في الحفل، معتمدة إطلالة مميزة.

وعادة ما تشارك لجين الجمهور صوراً برفقة إبنها وإبنتها اللذين أصبحا بعمر الشباب، لكنها تقوم بإخفاء وجهيهما بغية عدم كشف هويتهما إلى العلن.

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظـ ـهور واضح لـ جيلان إبنة لجين عمران في عيد ميلادها.. ملامحها جميلة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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