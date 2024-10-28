بالفيديو - الزوجة السابعة لـ حسين فهمي تحتضن ساقه وتصرفاتها تثير الجدل في مهرجان الجونة

ميرنا وليد - بيروت - أثار الثنائي المؤلف من الممثل المصري حسين فهمي وزوجته السابعة، الجدل وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بسبب فيديو انتشر يظهر الزوجة وهي جالسة على الأرض تحت الممثل حسين فهمي وتمسك برجله وتحتضنها وتطبطب عليها.



تصرفات زوجة حسين فهمي أثارت إستغراب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فمنهم من اعتبرها إهانة لنفسها، وأغلبهم انتقدوا الأمر، بينما اعتبر قليلون أن هذه التصرفات هي تعبير عن الحب.

ومن بين التعليقات المنتقدة التي وردت :"كل صورها تحت رجليه عيب، قلة قيمه بجد، لوين وصلت هذه الأمة من الانحطاط، منظر مش حلو، مقعدها عالأرض وهو فوق، السلطان سليمان وجاريته".