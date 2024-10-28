شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج كريم الشناوي: الدراما لا تستطيع حل مشاكل المجتمع ولكنها تقدم صورة واقعية والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت صباح اليوم الإثنين ندوة بعنوان "علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دروته السابعة حيث تحدث فى الندوة الفنانون يوسف الشريف ونيللي كريم والمخرج كريم الشناوى وبحضور عدد من الفنانين أبرزهم أمينة خليل، لقاء الخميسى، جيهان خليل، صبرى فواز، هنا يسرى، بسنت شوقى.

المخرج كريم الشناوى أكد أن الدراما تعد مرآة تعكس الواقع، ولكنها لا تمتلك القدرة على تغييره وحدها ولابد من تضافر كل الجهات التعليمية والثقافية مع الدراما، مشيرًا إلى أن الدراما تقدم صورة واقعية للمجتمع، مع كل جوانبه الإيجابية والسلبية، ولكنها لا تستطيع وحدها أن تحل المشكلات الاجتماعية المعقدة، ومن أجل التغيير يتطلب ذلك جهدًا من مختلف المؤسسات فى المجتمع".

وتابع الشناوى أن دور الفن هو التغيير والدراما تحديدًا ترصد ما يحدث، مضيفًا: "علاقتنا كصناع بالجمهور متغيرة طوال الوقت، وبالنسبة لى كمخرج أهتم بالحكاية وأبحث عن الأدوار، وما يستطيع تغيير المجتمع ليس المسلسل لأننا طرف فى منظومة كبيرة واحنا لدينا حدود نحترمها ولذلك نفكر وندرس جيدا ما الذى نقدمه للجمهور كصناع وليس كخبراء".

مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عدد كبير من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، أيرزات جلسات حوارية مع محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ونظوة لصناع فيلم رفعت عيني للسما، إضافة إلى عدد من الجسات الأخرى عن الصناعة والسينما.



جانب من الندوة