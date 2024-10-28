شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جوليا روبرتس.. حلمت أن تكون طبيبة وأصبحت بين أهم 100 ممثلة بتاريخ هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الإثنين الـ28 من أكتوبر، مع عيد ميلاد جوليا روبرتس أحد أهم نجمات هوليود، والتى تصنف من بين أهم 100 ممثلة فى تاريخ هوليود، وقد عاشت مسيرة طويلة من النجومية قدمت فيها أفلام حفرت بها اسمها فى تاريخ السينما العالمية ونالت جوائز عديدة، إذ تتمتع بجماهيرية عريضة ممن أحبوا أعمالها بسبب الكاريزما التى تميزها، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء عليها.

حلمت julia roberts فى صغرها أن تكون طبيبة بيطرية، قبل تخليها عن الحلم عندما أدركت أنها لا تمتلك المهارةَ الكافية في مجال العلوم والبيولوجيا.

أهم أدوار جوليا حينما شاركت فى فيلم Mystic Pizza عام 1988، بعدها بعام واحد أثبتت روبرتس مكانتها كنجمةٍ صاعدةٍ في فيلم Steel Magnolias (1989)، وذلك بعد ظهورها جنباً إلى جنب مع مجموعة من أساطير التّمثيل أمثال شارلي ماكلين وسالي فيلد، فنالت ترشيحاً لجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثّلة مساعدة.

تابعت روبرتس نجاحها وتوج ذلك بطولتها لفيلم Pretty Woman عام 1990، حيث مكنها أداؤها للشخصية من الترشح لنيل جائزة أوسكار لكن هذه المرّة عن فئة أفضل ممثّلة رئيسيّة، ومكّنها الفيلم من تحقيق نجاح كبير بشباك التذاكر.

استمر توهجها بفترة التسعينيات، ومن أبرز أعمالها بتلك الفترة فيلمها الرومانسيّ الكوميدي My Best Friend's Wedding (1997) الذى تصدر الإيرادات.

فى عام 2000 نالت جائزة الأوسكار عن دورها بفيلم Erin Brockovich، كما تقاضت مبلغ 20 مليون دولار عن هذا الفيلم الذى يعد أيقونة فى عالم هوليوود، ما جعلها أول امرأة تتقاضى مبلغاً ضخماً كهذا.

لم تتوان فيما بعد عن تقديم المزيد من الأدوار المميزة، بأعمال مثل The Normal Heart أو Valentine's Day، بالإضافة إلى Ocean's Eleven.