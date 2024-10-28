شكرا لقرائتكم خبر عن بيع منزل النجم العالمي ماثيو بيري بـ 8 ملايين دولار بعد عام من وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم بيع منزل لوس أنجلوس الذي توفي فيه النجم العالمى الراحل ماثيو بيري في 28 أكتوبر من العام الماضي 2023، وكان يبلغ بيري من العمر 54 عامًا عندما عُثر عليه فاقدًا للوعي في حوض الاستحمام الساخن في الفناء الخلفي للعقار، والذي كان أحد المنازل القليلة التي يمتلكها.

المالك الجديد للمنزل المكون من أربع غرف نوم وأربعة حمامات ونصف هي أنيتا فيرما لاليان، وهي مطورة عقارات ومنتجة أفلام تعيش في سكوتسديل بولاية أريزونا.

دفعت السيدة فيرما لاليان، التي اشترته كعقار استثماري، 8.55 مليون دولار، يقع المنزل الحديث الذي تبلغ مساحته 3500 قدم مربع، والذي بُني عام 1965 على مساحة 0.4 فدان، في حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس.

واشتراه بيري مقابل 6 ملايين دولار في عام 2020، ثم أجرى تجديدات مكثفة بما في ذلك إضافة المسبح، كان بيري، من عشاق باتمان ويطلق على نفسه غالبًا اسم "ماتمان"، قد شارك صورًا للديكور المستوحى من باتمان في المنزل على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إشارة خفاش مضاءة بمصابيح LED حمراء في قاع المسبح.

كما تحل اليوم الذكرى الأولى لـ وفاة النجم العالمى ماثيو بيرى، حيث توفى يوم 28 أكتوبر من العام الماضى 2023، عن عمر يناهز الـ54 عامًا، وأشارت التقارير الأولية من مصادر قضائية، إلى أنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيرًا إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً، وكشفت المصادر عن أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.