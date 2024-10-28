شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد عز الدين ذو الفقار.. مخرجاً ومؤلفاً فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين ذكرى ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار، والذى يعد أحد أبرز المخرجين في السينما المصرية، قدم العديد من الأعمال الناجحة في عصره، ومنها أسير الظلام، والكل يغني، أبو زيد الهلالي، موعد مع الحياة، وغيرها من الأفلام المهمة التى لا تنسى مثل الرجل الثانى الذى قدمه بشكل يضاهى أفلام هوليود فى تلك الفترة.

ويعد عز الدين ذو الفقار مؤلفاً بارزا في السينما، حيث كتب وألف أفلام، أنا الماضى وسلوا قلبى وإجازة فى جهنم، كما برزت محبته للسينما بانتاج أفلام مهمة أيضاً مثل الشموع السوداء وملاك وشيطان والرجل الثانى الذى قام بإنتاجه لاقتناعه به بشكل كبير قبل إخراجه.

وقد أيضا قصة وسيناريو فيلم "أسير الظلام" عام 1947 الذى اشترك فى كتابة الحوار معه الشاعر أحمد رامي، كما أتيح له أن يقوم بإخراج هذا السيناريو الذى كان من بطولة مديحة يسرى وسراج منير ومحمود المليجى وزوزو شكيب وثريا فخرى ونجمة إبراهيم، وهو الفيلم نفسه الذى أعاد تقديمه فى العام 1962 بعنوان "الشموع السوداء" من بطولة مايسترو الكرة المصرية صالح سليم والفنانة نجاة الصغيرة.

عز الدين ذو الفقار حصل على عدة جوائز، منها: جائزة الدولة الثانية عن فيلم "أنا الماضي" 1951، وجائزة المركز الكاثوليكى المصرى للسينما عن فيلمى "وفاء" 1953، و"موعد مع الحياة" 1953، وجوائز أخرى.