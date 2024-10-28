رغم حبسه.. عصام صاصا ينافس بقوائم جوائز "بيلبورد عربية" للموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخل مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، المحبوس حاليا، قوائم جوائز "بيلبورد عربية" للموسيقى في فئة أفضل مؤدي أغاني مهرجانات.

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، الذي أصدر أغاني "سامع كلاب بتنبح"، و"الدنيا قاسية"، عقب صدور الحكم بحبسه 6 شهور، دخل المنافسة على فئات أفضل فنان، وفنان المهرجانات الأول مع المطرب رضا البحراوي بعد تصدر أغنية "ع الدوغري" قوائم أعلى 50 مهرجان.

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، حضر أمس الأحد، جلسة الإستئناف، على حكم حبسه 6 شهور في تهمة تعاطي مواد مخدرة، عقب دهسه مواطنًا أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وقضت محكمة جنوب القاهرة، برفض الإستئناف، وتأييد الحكم السابق.

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