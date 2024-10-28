صابرين تعود إلى البطولة المطلقة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مضي سنوات على تقديمها البطولة المطلقة في الدراما، تعود الفنانة صابري لتشارك في موسم رمضان المقبل ببطولة مسلسل جديد بعنوان “خانة فاضية”.

وكان المخرج شادي أبو شادي قد كشف عبر صفحته في موقع “فيسبوك” عن تقديمه مسلسل “خانة فاضية” الذي تشارك به صابرين في رمضان، حيث نشر صوراً تجمعه بها وعلّق عليها قائلاً: “بسم الله توكّلنا على الله. مسلسل “خانة فاضية” بطولة النجمة صابرين وإخراجي رمضان ٢٠٢٥ وبوعدكم بمسلسل يهم كل بيت في مصر”.

يُذكر أن صابرين تغيب عن البطولة المطلقة منذ أربع سنوات، حيث كان آخر عمل قدّمته إحدى حكايات مسلسل “وراء كل باب” الذي عُرض عام 2021، فيما كان أشهر أعمالها في البطولة المطلقة مسلسل “أم كلثوم” الذي قدّمته عام 1999.

يُذكر أن صابرين تنتظر عرض فيلم “بنات الباشا” قريباً، بعد الانتهاء من تصوير كل مشاهده أخيراً، وهو من بطولة: زينة ومريم الخشت وناهد السباعي وإخراج محمد العدل، وعن رواية للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية.