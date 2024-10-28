شكرا لقرائتكم خبر عن باليه الأوبرا يقدم "ألف ليلة وليلة" بالقاهرة والإسكندرية ابتداءً من الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الثقافة خططها لتقديم مختلف ألوان الفنون حيث تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد باليه ألف ليلة وليلة لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج المدير الفنى أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي وفرقة أوبرا القاهرة وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء، الأربعاء والخميس 29، 30 و31 أكتوبر والثامنة مساء الجمعة الأول من نوفمبر والحادية عشر والنصف صباح الثلاثاء والأربعاء 5 و6 نوفمبر على المسرح الكبير، كما يقدم البالية فى أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش" فى الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة 14 و15 نوفمبر.

تدور أحداث الباليه حول القصة الأسطورية الشهير "ألف ليلة وليلة"، حيث كان السلطان شهريار يعيش مع زوجته التي كان يحبها حبًا شديدًا، وعند عودته من إحدى الرحلات يكتشف خيانتها له فيقوم بقتلها، ويقرر قتل نساء المملكة بعد الزواج بهم فبالنسبة إليه فإن جميع النساء مخطئات، إلى أن تظهر فتاه تسمى شهرزاد، والتى تنجح فى جذب انتباه شهريار بعد زواجهما من خلال سرد قصصها الممتعة دون أن تنهيها، ما أثار فضول الملك لسماع نهاية القصة ودفعة لتأجيل إعدامها وتتوالى الحكايات والأحداث حتى أكملت ألف ليلة وليلة.

يذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام ١٩٦٦ وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، قدمت عروضها فى العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام ١٩٩١ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.