سعره مليون و170 ألف.. 15 صورة لـ نيللي كريم بفستان حورية البحر في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

شهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي ظهورًا مميزًا للفنانة نيللي كريم، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة.

تم تصميم الفستان بواسطة المصمم اللبناني المعروف طوني ورد، وهو جزء من مجموعته الجديدة للملابس الراقية.

تفاصيل الإطلالة

تميز الفستان بتصميمه الذي يشبه حورية البحر، وهو مصنوع من أورجانزا الحرير بلون وردي هادئ، مما أضفى لمسة رقيقة على مظهرها.

وقد احتوى الفستان على قاعدة من التول المطرز بالكامل، ممزوجة بخيوط لوريكس وأوراق مزهرة، مما أضاف لمسة من اللمعان بين التفاصيل المصنوعة يدويًا، بما في ذلك كريستال سواروفسكي، كما هو موضح في الفيديو والصور.

سعر الفستان

صرحت دار أزياء Tony ward لـ الخليج 365، أن سعر الفستان يصل إلى 24,000 دولار أمريكي، مما يعادل حوالي مليون و170 ألف جنيه مصري.

وبحسب ما وضحت الدار، يُعتبر هذا الفستان عاكسًا للطابع الملكي الراقي الذي يميز تصاميم طوني ورد، والذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الموضة.