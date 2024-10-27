إليكم اغرب وظيفة يمكن لأي شخص الحصول عليها مع سنوب دوغ..وما علاقة الماريـ جوانا

ميرنا وليد - بيروت - يشتهر النجم العالمي و مغني الراب سنوب دوغ بتوظيفه لشخص يصنع له سجائر الماريجوانا، لكنه كشف في وقت سابقأنه قد قام أيضًا بتوظيف شخص لـ "مراقبة جلسة التدخين".



في برنامج Watch What Happens Live، سأل الإعلامي آندي كوهين سنوب عن المدخن "الأخف وزنًا" الذي دخن معه على الإطلاق، فلم يكن لدى سنوب إجابة ليقول مازحًا إن كوهين يجب أن ينضم إليه لمعرفة ذلك.

ثم شارك كوهين أن سنوب لديه شخص في فريقه لمراقبة الضيوف أثناء جلسات التدخين، والتأكد من بقائهم آمنين.

وأكد سنوب ذلك موضحًا مدى جديته في التعامل مع جلسات التدخين.

وفي عام 2019، أخبر سنوب برنامج هوارد ستيرن عن شركته التي تجني حوالي 40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى الامتيازات مثل الأعشاب والملابس المجانية.

