20 صورة.. إطلالات "الكابلز" تخطف الأنظار في رابع أيام الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

جميلة عوض وزوجها

تألقت الفنانة جميلة عوض بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها ، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

أحمد داود وعلا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي فستان قصير باللون النبيتي من خامة الجلد، ونسقت أعلاه جاكيت بنفس اللون والخامة، وبمكياج قوي وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى الفنان أحمد داود بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها تيشرت وحذاء بنفس اللون.

آسر ياسين وزوجته

أطل الفنان آسر ياسين بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى بدلة باللون البيج، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء أسود.

وتألقت زوجته بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة "الكم الواحد" وبمكياج ناعم، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.