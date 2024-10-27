بالصور.. أبرز "كابلز" على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- علاء أحمد

حرص عدد من الثنائيات الشهيرة على حضور حفل الموسيقار هشام نزيه، في رابع فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

ومن أبرز "الكابلز" على السجادة الحمراء اليوم، الفنان آسر ياسين وزوجته، المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان، الفنانة جميلة عوض وزوجها المونتير أحمد حافظ، المهندس عمرو منسي وزوجته، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد عدد كبير من الفعاليات المهمة، بينها جلسة حوارية للنجمة هند صبري، مناقشة مسلسل مون نايت: مارڤل قصة نجاح، بحضور المخرج الكبير محمد دياب عرض فيلم السلم والثعبان بعد ٢٣ سنة من عرضه الأول.

كما شهدت الأيام السابقة جلسات حوارية لكل من محمود حميدة، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس "صاحبة السعادة".