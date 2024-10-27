تشبه بدلة مايكل جاكسون| تفاصيل إطلالة يسرا في الجونة.. ارتدتها فنانة من 6 سنوات وهذا سعر البنطلون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تصوير - علاء أحمد

في إطار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، خطفت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالة مبتكرة خلال اليوم الرابع من المهرجان، مستلهمةً من أسلوب أسطورة الموسيقى، مايكل جاكسون.

ظهرت يسرا ببدلة لامعة باللون الأسود، تتميز بياقة قميص أبيض، مما أضفى لمسة من الأناقة الكلاسيكية على مظهرها. وقد كانت هذه الإطلالة قريبة جداً من أسلوب مايكل جاكسون، الذي عرف بأسلوبه الجريء والملفت للنظر.

لتكمل إطلالتها، اختارت يسرا رابطة عنق كبيرة الحجم باللون الأسود، مما زاد من جاذبيتها وثقتها. ولتضفي لمسة من التألق، ارتدت أقراط متدلية وحذاء وكلاتش باللون الأسود، مما أضفى تناغماً على الإطلالة.

ولم تنسَ يسرا إضافة لمسة جمالية إلى مظهرها من خلال اختيار أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتسريحة الشعر المنسدل، مما زاد من جاذبيتها على السجادة الحمراء.

تشابهت إطلالة يسرا مع إطلالة الفنانة الأمريكية جوديث لايت، التي ارتدت بدلة سوداء لامعة وقميصاً أبيض مع رابطة عنق صغيرة خلال حفل تسلم جوائز الإيمي في سبتمبر 2018.

تُعرف جوديث لايت بأناقتها وجاذبيتها، وقد كانت إطلالتها تعكس ثقتها بنفسها ومهارتها في اختيار الأزياء.

جوديث لايت تميزت بإطلالة أنيقة وجذابة، مما جعلها واحدة من الأسماء اللامعة في عالم الموضة على السجادة الحمراء، خاصة في مناسبة خاصة بشبكة FX وVanity Fair.

سعر الإطلالة:

البنطلون من العلامة التجارية، “Alma en Pena”، وبلغ سعر البنطلون 200 يورو، أي ما يعادل حوالي 10 آلاف جنيه.