"بدلة وكرافتة".. كيف ظهرت يسرا في حفل هشام نزيه بمهرجان الجونة السينمائي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

فاجأت الفنانة يسرا الحضور وعدسات التصوير في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة غير عادية.

وظهرت يسرا مرتدية بدلة سوداء نسائية سوارية ، مع وضع ربطة عنق "كرافتة"، لتلفت أنظار الحاضرين وعدسات الكاميرات على السجادة الحمراء، من فعاليات حفل الموسيقار هشام نزيه.

خطفت الفنانة جميلة عوض الأنظار وعدسات الكاميرات، في حفل الموسيقار هشام نزيه، ضمن فعاليات اليوم الرابع من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وظهرت جميلة عوض رفقه زوجها المونتير أحمد حافظ على السجادة الحمراء.

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.