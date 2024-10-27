شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ومروان حامد وأحمد مراد وبشرى يحضرون حفل هشام نزيه فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

توافد عدد من الفنانين علي السجادة الحمراء الخاصة بحفل هشام نزيه المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، منهم: آسر ياسين وزوجته، نسرين طافش، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر هلال، المخرج أمير رمسيس، ياسمينا العبد، السوبرانو أميرة سليم، الكاتب أحمد مراد، مروان حامد، كريمة منصور، جيهان خليل، بشرى، بسنت صيام.

هشام نزيه

ألف هشام نزيه الموسيقى التصويرية لأكثر من 40 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً، منها: مسلسل مارفل Moon Knight الذي نال عنه ترشيحاً لجائزة أفضل موسيقى تصويرية ضمن النسخة الـ74 من جوائز إيمي والتي تُعد أرفع الجوائز التلفزيونية عالمياً، كما رُشح عنه لجائزة الموسيقى التصويرية العالمية، ودُعي لعضوية أكاديمية فنون وعلوم السينما المانحة لجائزة الأوسكار الشهيرة، وهو أول موسيقي ينال جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2018) تقديراً لتميز مسيرته.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



مروان حامد يحضر حفل هشام نزيه في مهرجان الجونة



آسر ياسين يحضر حفل هشام نزيه في مهرجان الجونة