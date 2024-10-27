شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يتقبل العزاء بجوار أحمد عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكينج محمد منير مشاركة الفنان أحمد عصام في استقبال العزاء معه والوقوف بجواره والحضور مبكرا، نظرا للعلاقة الوطيدة التى تربطهما منذ سنوات طويلة.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء إلى الفنان أحمد عصام ومواساته في وفاة والدته، حيث وصل إلى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس كل من النجوم حميد الشاعرى ومجدى الشاعرى ومجدى بدر ومحمد العمروسى وشاندو وطارق صبرى.

احمد عصام

خلال حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعه لها، وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى.. فقدت أغلى ما فى حياتى وأغلى شىء عندى أمى الغالية الحاجة / فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وكان أحمد عصام قد حرص منذ ساعات قبل وفاة والدته على الدعاء لها بسبب مرضه، حيث نشر صورة تجمعه بها، وعلق عليها: "يمكن يكون لسه في امل ومتسبنيش وتمشي. أرجو الدعاء لامي هي في أمسّ الحاجة.