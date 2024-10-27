شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير وحميد الشاعرى ومجدى بدر وشاندو وماريهان حسين يقدمون العزاء لأحمد عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء إلى الفنان أحمد عصام ومواساته في وفاة والدته، حيث وصل إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس كل من النجوم الكينج محمد منير وحميد الشاعرى ومجدى الشاعرى ومجدى بدر ومحمد العمروسي وشاندو وطارق صبري.

وكان قد بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنان أحمد عصام بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، حيث رحلت والدته عن عالمنا فى وقت مبكر من صباح يوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض، وكانت قد شيعت ظهر أمس جنازة والدة الفنان أحمد عصام بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع، وتم دفنها بمقابر الأسرة على طريق العين السخنة، بحضور أقاربه وأصدقائه المقربين.

وخلال حسابه على "إنستجرام" نشر صورة تجمعه بها، وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى.. فقدت أغلى ما فى حياتى وأغلى شىء عندى أمى الغالية الحاجة / فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وكان أحمد عصام قد حرص منذ ساعات قبل وفاة والدته على الدعاء لها بسبب مرضها، حيث نشر صورة تجمعه بها، وعلق عليها: "يمكن يكون لسه في أمل ومتسبنيش وتمشي. أرجو الدعاء لأمي هي في أمس الحاجة".



حميد الشاعري يقدم العزاء لأحمد عصام



محمد منير فى عزاء والدة أحمد عصام



حميد الشاعري ومجدى بدر يقدمان العزاء لأحمد عصام