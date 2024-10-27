وصول حلا شيحة إلى مهرجان الجونة لحضورها عرض فيلمها السلم والتعبان.. وهكذا أطلت!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - وصلت الفنانة حلا شيحة إلى مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، وذلك لحضور عرض فيلمها "السلم والتعبان" بعد 23 عاماً، وذلك بعد ترميمه.

وصول حلا شيحة

حرصت الفنانة حلا شيحة على حضور عرض فيلمها "السلم والتعبان" بعد ترميمه، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته من يوم الخميس 24 من أكتوبر الجاري وتستمر حتى الأول من نوفمبر.

وقد تألقت حلا شيحة بفستان قصير غلب عليه اللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها، كما حضر العرض المنتج محمد حفظي، والمخرج طارق العريان.

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يُذكر أن فيلم "السلم والثعبان" تم طرحه بدور العرض السينمائية عام 2001، وهو من بطولة كل من: هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، علا رشدي، وسامية عاطف.

آخر المشاركات الفنية لحلا شيحة

كانت آخر المشاركات الفنية لـ حلا شيحة من خلال موسم دراما رمضان الماضي، في مسلسل "إمبراطورية م"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "مي" سيدة مطلقة، تواجه صعوبات الحياة بمفردها، حتى تلتقي "مختار أبو المجد" الفنان خالد النبوي، الذي تُوفيت زوجته تاركة له 6 أبناء، خلال أحداث المسلسل، الذي يشارك به عدد آخر من النجوم، وهم: نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

كما كانت لـ حلا مشاركة سينمائية منذ 3 سنوات، وذلك من خلال فيلم "مش أنا" الذي ظهرت من خلاله بشخصية "جميلة" التي تربطها علاقة عاطفية ببطل العمل "حسن"، تامر حسني، الذي يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من المواقف الصعبة والمحرجة، في حين يرفض كل من حوله تصديق حالته. وشارك في العمل عدد آخر من النجوم، وهم: سوسن بدر، ماجد الكدواني، إياد نصار، وآخرون، والعمل من إخراج سارة وفيق، ومن تأليف تامر حسني.



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