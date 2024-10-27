مواقف صادمة حصلت لـ هند صبري في بعض أعمالها تكشفها من مهرجان الجونة السينمائي

مواقف صادمة وقعت لـ هند صبري أثناء التصوير

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ذكريات هند صبري مع أعمالها

آخر أعمال هند صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - كشفت الفنانةعن مواقف صادمة حدثت لها في أثناء تصوير أعمالها، وذلك خلال جلسة حوارية، أُقيمت لها اليوم على مسرح سيني جونة، وأدارها شادي زين الدين ضمن فعالياتبدورته السابعة، والمقامة من يوم 24 من أكتوبر الجاري وتستمر فعالياتها حتى الأول من نوفمبر المقبل.استرجعت الفنانة هند صبري ذكرياتها أثناء تصوير بعض أعمالها، حيث قالت: "في فيلم أحلى الأوقات لم يحضر لي محمد العدل كرفان، أنا ومنة شلبي، وكنا نستعين بكرفان الفنانة حنان ترك لاستبدال ملابسنا".وأكملت: "أنا بقول كدا علشان الممثلين الجداد، كل حد عمل دور أو اتنين وبيطلبوا ميزانيات عالية، أنا أتذكر في أكثر من عمل كنت أطلب بريك مثلاً جمبري، يقولوا لي دا غالي، ودا حصل حقيقي في فيلم ملك وكتابة، وأنا سعيدة جداً بمشواري وبالمواقف دي".وخلال الجلسة الحوارية عبرت الفنانةعن حنينها واشتياقها لفيلم "أحلى الأوقات"، خاصةً أن هذا العمل من الأعمال المفضلة لها، كون شخصية "يسرية" التي ظهرت بها خلال أحداث الفيلم قربتها من الناس، مضيفة: "يسرية قربتني للناس". وأشارت إلى أن فيلم الجزيرة محطة مهمة في حياتها، ويُعتبر من الأفلام الصعبة لأنه سلط الضوء على حياة الأشخاص في صعيد مصر.وخلال حديثها استرجعت أيضاً ذكريات كواليس فيلم أسماء؛ إذ قالت إنها في بداية تصويره، رفض المخرج عمرو سلامة ظهورها بشخصيتها الحقيقية حتى لا تطغى شخصية هند على شخصية السيدة صاحبة القصة الحقيقية، ليس ذلك فحسب، بل تذكرت المشادات الكلامية الحادة التي بينها وبين عمرو سلامة بسبب اختلاف وجهات النظر بينهما.كما تحدثت أيضاً عن نجاح فيلم "عمارة يعقوبيان"، واختصت في ذلك الفنان خالد الصاوي، خاصة أن الكثيرين توقعوا له بأنه سوف يجلس في منزله دون عمل بسبب الشخصية التي ظهر بها خلال أحداث الفيلم. واستطردت قائلة: "عايزة أوجه تحية كبيرة للفنان خالد الصاوي".يمكنكم متابعة تكريم عادل إمام وبكاء يسرا ورقص أحمد داود.. لحظات ومواقف لا تُنسى من مهرجان الجونةومن بين الأعمال الدرامية التي فضلتالحديث عنها، مسلسل "عايزة أتجوز"، قائلة عقب قراءتها للكتاب الذي حمل اسم المسلسل، تواصلت مع المنتج طارق الجنايني وطلبت منه ضرورة تحويله لعمل درامي، وأشارت إلى أنها شعرت بخوف شديد مع بدء تصوير المسلسل، هذا الأمر دفعها للحديث مع مخرجه رامي إمام، وهى تبكي أمامه، خوفاً من فشل العمل، مكملة: "عيطت للمخرج رامي أمام وقولتله أنا هافشل ومش عايزة أفشلك معايا". وتابعت أنه في نهاية الأمر، استطاع أن يكسب الرهان وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً رغم تعرضه للنقد بطريقة ساخرة.ومن بين الأعمال الدرامية التي أشارت لهافي حديثها هو مسلسل "بعد الفراق" الذي يُعد أولى أعمالها الدرامية في مصر، وهنا تذكرت الفنان الراحل خالد صالح؛ إذ قالت: "بعد الفراق أول دراما مصرية ليا، مع الفنان خالد صالح -الله يرحمه- خسارة فنية كبيرة".عُرض مؤخراً للفنانة هند صبري مسلسل "البحث عن علا 2" من تأليف غادة عبد العال، هناء محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند ‏صبري. ويضم عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم: ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، عمر ‏شريف، وياسمينا العبد وإخراج هادي الباجوري.وتدور أحداث الجزء الثاني من "البحث عن علا"، حول "علا" التي تعاني؛ إذ إن عملها على حافة الانهيار. يقدِّم هذا الموسم نظرة أعمق ‏على حياتها، حيث تُعَد كلُّ انتكاسة بمنزلة نقطة انطلاق جديدة، وتُوضع كل علاقاتها على المحك. لكن رغم كلِّ التحديات، يمر قلبها عبْر ‏تحوُّلات غير متوقَّعة، حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم- ظافر العابدين"؛ لمنح الحب فرصة أخرى.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».