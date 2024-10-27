بعد انتهاء جلساتها الحوارية في الجونة.. هكذا وصف النجوم هند صبري!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - انتهت منذ قليل الجلسة الحوارية للفنانة هند صبري، والتي تُقام ضمن فعاليات النسخة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر لتستمر حتى الأول من نوفمبر.

وكانت الجلسة بمسرح سيني جونة، وأدار الحوار شادي زين الدين، وحضر الجلسة الحوارية، عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني وهم، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، الفنانة ياسمينا العبد، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي، وعدد آخر من النجوم.

وبعد انتهاء الجلسة، عبر عدد كبير من النجوم الحاضرين على محبتهم لهند صبري، ووصفوها بأرق وأجمل الكلمات.

النجوم يصفون هند صبري

بعد انتهاء جلسة هند صبري الحوارية، عبر عدد كبير من الحاضرين على محبتهم لها، ورصدت عدسة "سينماتك" وصفهم لها، حيث طُلب منهم وصف هند بكلمة واحدة، وجاءت كلماتهم كالتالي، قالت الفنانة الشابة داليا شوقي: "هند صبري أعظم من أن أوصفها بكلمة واحدة، هي امرأة بكل معنى الكلمة".

وقالت ياسمينا العبد: "يا خبر هند صبري دي الحلاوة كلها، وقال الفنان أمير المصري: "هند صبري أيقونة".

كما قال المخرج يسري نصر الله: "ممثلة عظيمة وفاتنة"، وقال الفنان الشاب عمر السعيد: "أحلى واحدة في الكوكب"، كما قالت الفنانة إنجي كيوان مازحة: "هند صبري بالنسبة لي علا".

وقالت الفنانة التونسية إشراق مطر: "هند صبري نموذج مشرق".

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هند صبري المتألقة دائماً

تُعد الفنانة هند صبري من أبرز النجمات في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، حيث قدمت العديد من الأفلام السينمائية مع كبار المُخرجين وأمام كبار الفنانين، ودوماً ما كانت تلك الأفلام تتناول عدداً من القضايا الاجتماعية، كما كان للفنانة هند صبري العديد من المُشاركات بالمهرجانات السينمائية العالمية من خلال أفلامها سواء بالسينما التونسية أو السينما المصرية، والتي وضعتها بمكانة خاصة بين نجوم جيلها من الفنانين، ويعود ذلك لاهتمامها الشديد بما تقدمه من أفلام سينمائية أو تجسيد للشخصيات المتنوعة.

آخر أعمال هند صبري

عُرض مؤخراً للفنانة هند صبري مسلسل "البحث عن علا 2" من تأليف غادة عبدالعال، هناء محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند ‏صبري، ويضم عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم: ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، عمر ‏شريف، وياسمينا العبد وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الجزء الثاني من "البحث عن علا"، حول "علا" التي تعاني؛ إذ إن عملها على حافة الانهيار، يقدّم هذا الموسم نظرة أعمق ‏على حياتها؛ حيث تُعَد كلُّ انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة، وتوضع كل علاقاتها على المحك، لكن رغم كلِّ التحديات، يمر قلبها عبْر ‏تحوُّلات غير متوقَّعة، حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم- ظافر العابدين"، لمنح الحب فرصة أخرى.‏



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