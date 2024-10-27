أنجلينا جولي تتحدث عن شعورها بالوحدة في العرض الأول لفيلم Maria

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - رغم ظهورها القليل خلال الفترة الطويلة الماضية، إلا أن أي مناسبة، سواء مهرجان، أو لقاء، أو عرض فيلم تظهر فيه الفنانة العالمية أنجلينا جولي تخطف خلاله الأنظار، سواء هي بطلة هذا الحدث أم مجرد ضيفة، وهذا ما حدث بالفعل في العرض الخاص لفيلم "ماريا" MARIA، الذي سوف يُعرض على "NETFLIX" بأكثر من لغة.

أنجلينا جولي تخطف الأنظار في عرض فيلمها "ماريا"

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خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، البالغة من العمر 49 عاماً الأنظار في العرض الخاص لفيلمها الجديد Maria، والذي أقيم أمس الموافق 26 أكتوبر، على هامش فعاليات مهرجان AFI السينمائي في لوس أنجلوس، وعرض الفيلم في مسارح TCL الصينية.

وحضر العرض أبطال العمل، والقائمون عليه، وظهرت جولي بمظهر مختلف أبهر الحضور، حيثُ ارتدت ثوباً حريرياً طويلاً، وسترة سوداء على شكل شال، مع خصلات شعرها المجعدة التي كانت بمثابة خروج مفاجئ عن أسلوبها المعتاد، كما وضعت أحمر شفاه جريئاً مع قرط متدلٍّ.

وتحدثت جولي لمجلة PEOPLE عن كيفية ارتباطها بالشخصية التي تجسدها، وهي مغنية الأوبرا الراحلة ماريا كلاس، وقالت: " أعتقد أن الشيء المشترك بيننا ربما هو أننا نتشارك في الشعور بالوحدة، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الشعور كثيراً لأنني أعتبر أن الأمر شخصي للغاية".

وتابعت: "أنا شخص غير كامل، لكنني أعمل بجد، وهي تفعل ذلك أيضاً، لذا أشعر بأن بيننا عوامل عدة مشتركة".

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المقطع الدعائي الرسمي لفيلم ماريا

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أطلقت نتفليكس المقطع الدعائي الرسمي لفيلم أنجلينا جولي "ماريا" Maria، والذي يُظهر جولي تتحول إلى ماريا كالاس، حيث تؤدي الفائزة بجائزة الأوسكار، البالغة من العمر 49 عاماً، دور مغنية الأوبرا الراحلة في أحدث فيلم عن السيرة الذاتية للمخرج بابلو لارين.

ويتبع الفيلم حياة السوبرانو الأمريكية اليونانية، وهي تتراجع إلى باريس بعد حياة ساحرة ومضطربة في نظر الجمهور، وفقاً للملخص، حيث يتابع الفيلم حياة المطربة كالاس في أيامها الأخيرة، حيث تحسب المغنية هويتها وحياتها.

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شعور أنجلينا جولي نحو الغناء

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عُرض فيلم ماريا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ81، وشاركت جولي خلال المؤتمر الصحافي في المهرجان للحديث عن الفيلم، وقالت إنها كانت متوترة من الغناء في هذا الدور، وأضافت: "كنت متوترة للغاية، قضيت ما يقرب من سبعة أشهر في التدريب، أول مرة أغني فيها، أتذكر أنني كنت متوترة للغاية، كان أبنائي هناك وساعدوا في إغلاق الباب حتى لا يدخل أي شخص آخر، وكنت مرتعشة"، واستطردت: "لارين، بحكمته، بدأني في غرفة صغيرة وانتهى بي في لا سكالا، لذلك أعطاني الوقت للنمو، كنت خائفة من الارتقاء إلى مستوى كالاس".

وأثناء عرضه في مهرجان تيلورايد السينمائي في كولورادو، كشفت جولي، التي امتزجت أصواتها في الفيلم مع تسجيلات حقيقية لغناء كالاس، أنه على الرغم من سبعة أشهر من دروس الأوبرا والمدرسين العظماء ودروس اللغة الإيطالية، إلا أنها كانت متوترة للغاية.

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