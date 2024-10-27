شكرا لقرائتكم خبر عن عرض نسخة جديدة من فيلم السلم والتعبان في مهرجان الجونة بحضور صناعه والان مع تفاصيل الخبر

أقيم عصر اليوم الأحد عرض خاص لفيلم "السلم والتعبان" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، وذلك بعد مرور 23 عامًا على عرضه الأول، حيث عرض المهرجان نسخة جديدة من الفيلم بحضور عدد من صناعه على رأسهم مخرج ومنتج الفيلم طارق العريان الذى حضر بصحبة زوجته نيكول سعفان، الفنانة حلا شيحة، مؤلف الفيلم محمد حفظى، أندرو محسن مدير البرمجة في مهرجان الجونة فيما غاب بطل الفيلم هاني سلامة لاسيما وأنه غير متواجد في المهرجان.

فيلم السلم والتعبان عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هانى سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمى، رجاء الجداوى، مها عمار، طارق التلمسانى، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل علا رشدى، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوى، عبير رفعت، إشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظى وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث فيلم "السلم والتعبان" في إطار رمانسى اجتماعى، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر ، فشل فى أن يكون زوجا جيدا وفشل فى أن يصبح أبا جيدا لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته ، يواجهان معا العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية .

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.