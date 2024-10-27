شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء والدة أحمد عصام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.. والكينج أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنان أحمد عصام بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وكان الكينج محمد منير أول الحاضرين، وكانت قد رحلت والدته عن عالمنا فى وقت مبكر من صباح يوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض، وشيعت جنازة والدة الفنان أحمد عصام بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع، وتم دفنها بمقابر الأسرة على طريق العين السخنة، بحضور أقاربه وأصدقائه المقربين.

ونشر أحمد عصام، صورة تجمعه بها، وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى.. فقدت أغلى ما فى حياتى وأغلى شىء عندى أمى الغالية الحاجة / فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

بدء عزاء والدة احمد عصام والكينج أول الحاضرين