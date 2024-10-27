شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أيمن الأمير: حرصنا على أن نكون مرحلة فارقة فى مسيرة فرقة بانوراما برشا والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان الجونة السينمائي مؤتمرًا صحفيًا لفريق عمل فيلم رفعت عيني للسما، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وعبر الأمير عن سعادته بمشوار الفيلم وبالوضع الذي وصل له فريق بانوراما برشا، مؤكدًا أنه وندى حرصا على أن يكون العمل مرحلة فارقة في مسيرة فريق بانوراما بارشا سواء بتنمية مهاراتهن ومواهبهن، حيث استعان بفريق لتدريب الصوت والحركة وتمارين التنفس وغيرها.

وأضاف أيمن الأمير، أن الفيلم ينقل حياة البنات بشكل واقعي خلال سنوات عديدة، صور الفيلم مونيكا عضو الفريق وهي مخطوبة ثم زواجها وولادتها وهي كلها مشاهد حقيقية تم تصويرها من خلال علاقة الثقة، التي نشأت بين صناع الفيلم وأهل القرية، مشيرا إلي أنه تم تصوير 300 ساعة.

فيما قالت ندى رياض، إن كل الشخصيات في الفيلم حقيقية بكامل تفاصيلهم كبشر، مشيرة إلى أن ردود الافعال في القرية بعد عرض الفيلم فاقت التوقعات، وأهالي القرية رحبوا بالفريق واستطاع الفيلم تغيير أفكار أهل القرية.

ومن جانبها قالت يوستينا مؤسسة الفرقة إن كل ما عرض في الفيلم حقيقي مؤكدا أنها سعيدة بتوثيق رحلة فريق بانوراما برشا وتعريف الجمهور على بنات الصعيد بصورة جيدة.

فيما قال مريم عضو فريق بانوراما بارشا، إن كل ما عرض على الشاشة حقيقي وليس تمثيل وسعيدة بالكشف عن أحلامنا وطموحاتنا في الفيلم.

أما هايدي فقالت إنها انفصلت عن خطيبها بعد ما رفض استمرارها في الفرقة وأنها عادت مرة أخري وتعيش حاليا في القاهرة وتدرس التمثيل من خلال ورش وتدريبات.

أما مونيكا، فقالت إنها قدمت 3 أغاني في الفيلم ولديها أحلام أن تصبح مطربة ولديها أغاني ستطرح عبر منصات بث الأغاني.

فيما قالت مارينا إنها عازفة الطبلة وأن الطبلة صحبتها من أكتر من 10 سنوات وأنها تقوم بحفظ الأغاني التراثية وأغاني الأفراح، بينما قالت ليديا، إنها في الفريق من مرحلة الإعدادية وأنها تحدت نفسها وصحباتها لتحصل على مؤهل وفي مفس الوقت تشارك في الفرقة المسرحية.

فيلم رفعت عينى للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.