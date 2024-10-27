شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض عن "برغم القانون": حقق نجاحًا كبيرًا وأثبت أن العمل الكويس بيفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها الكبيرة بشأن نجاح مسلسلها الأخير "برغم القانون" التي لعبت فيه دور والدة الفنان محمد محمود عبد العزيز قائلة في تصريحاتها لـ"الخليج 365": "المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا وناس كتير في الشارع أما تقابلني كانت مترقبة لأحداثه ولكل حلقة جديدة منه، وهو الأمر الذى أسعدني، خاصة أن الحالة اللى عملها نادرًا ما بتحصل إلا في رمضان".

وأضافت: "فكرة نجاح العمل بالصورة الكبيرة دي بيثبت إن المسلسل لو اتعمل كويس سواء جوه أو برا رمضان هاينجح ويكسر الدنيا " .

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

ويدور مسلسل برغم القانون فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.