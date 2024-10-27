بالصور| تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

التقطت عدسة الخليج 365 فيديو طريف للسيناريست تامر حبيب، على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر تامر وهو يرقص مع فتى السجادة الحمراء أندرو ويڤ، في منطقة البلازا، وسط تفاعل عدد كبير من الحضور.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد عدد كبير من الفعاليات المهمة، بينها جلسة حوارية للنجمة هند صبري، مناقشة مسلسل مون نايت: مارڤل قصة نجاح، بحضور المخرج الكبير محمد دياب عرض فيلم السلم والثعبان بعد ٢٣ سنة من عرضه الأول.

كما شهدت الأيام السابقة جلسات حوارية لكل من محمود حميدة، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس "صاحبة السعادة".