سعد الصغير خلال محاكمته: "أنا في حياتي مشربتش سجاير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال جلسة محاكمته لهيئة المحكمة أنه لا يتعاطى مخدر الحشيش.

وقال "سعد"، خلال جلسة محاكمته: "أنا في حياتي مشربتش سجاير ولا أي حاجة، لو بشرب حشيش يافندم اديني إعدام، عمري في حياتي ما شربت حشيش، كان عندي 4 حفلات في أمريكا والله العظيم ما أعرف حاجة عن الدوا اللي بخده".

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وباشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

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