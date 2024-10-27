شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل يقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان ميدو عادل، المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، والذي يقام يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة المؤتمرات - الدور الثالث، بالمجلس الأعلى للثقافة فى دار الأوبرا المصرية.

خلال المؤتمر سيتم الكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة والتي ستقام فى الفترة من 15 - 20 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، ويحضر المؤتمر الصحفي كل من : سيدة المسرح العربي والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب، مؤسس و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، المدير العام للمهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، المنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الفنان علاء مرسي، الفنانة منال سلامة، والفنان أحمد وفيق، والفنانة عزة لبيب، والدكتور الفنان محمد عبد المعطي، الفنان مفيد عاشور، الفنان أحمد سلامة، الفنان محمد العمروسي، والمخرج عصام السيد.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة التاسعة من المهرجان، والكشف عن البوستر الرسمي، والإعلان عن كل العروض المشاركة، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم من الفنانين والمسرحيين الكبار من مصر ودول العالم كما سيعلن عن تفاصيل الندوات والمحاور الفكرية، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والورش الفنية التي تقدم خلال دورة هذا العام.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .