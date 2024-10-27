شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: عاوزين نعمل أفلام عن غزة ونوصل معاناة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الفنانة كندة علوش خلال ندوة بعنوان "قصص ذات تأثير.. ما وراء الأفلام"، المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، قائلة: "عشت الحرب بجد، والمشاهد اللي في فيلم نزوح أنا شوفتها بجد في غزة، وأسر كتير جدًا منازلهم وقعت فوق رؤسهم، وكل المشاهد التي نفذتها في نزوح بالفعل حدثت في الحقيقة والناس اللي عايشة في مكانها رغم كل اللي بيحصل فيهم ".

وتحدثت الفنانة كندة علوش عن أفلام اللاجئين، وأهمية هذه الأفلام والقيمة في تقديمها في السينما، موضحة أنها تحب تقديم أفلام عن مشاكل اللاجئين، ولكن إذا كان سببها تسليط الضوء على المعاناة، وتأثير الحرب على الشعب، دون تسليط الضوء على الجانب السياسي

وتابعت كندة علوش: أحب تقديم فيلم سينمائي عن أزمة فلسطين، ليس لأجل الترند، ولكن كي يتفاعل المشاهدون أو يتعاطفوا مع أصحاب القصص الحقيقية للفيلم.

وأضافت كندة علوش: "لازم ابقي عارف لية الجهات الخارجية بتستخدم صناع الافلام الموجودين في الوطن العربي، عشان يوصلوا رسالة معينة، وليس رصد الاحداث الحقيقية، لازم نعمل افلام عشان نفسنا نوصل معاناة الشعوب اللي بتعاني فيها مش عشان تريند".

