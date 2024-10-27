شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لـ سامى الشيخ من كواليس تصوير مسلسل صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم المصرى العالمى سامى الشيخ، تصوير دوره فى المسلسل الجديد "صفحة بيضا"، الذى يقوم ببطولته أمام النجمة حنان مطاوع، حيث يقدم الشيخ شخصية ضابط مباحث فى العمل، على أن يعرض مسلسل صفحة بيضا نهاية العام الجارى على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشار الشيخ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أنه يجسد شخصية تدعى "إياد" ضابط مباحث يحقق في جريمة قتل ضمن أحداث العمل الجديد.

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

وذلك بعدما انتهى الفنان المصرى العالمى سامى الشيخ من تصوير مشاهده في الفيلم الجديد Run، الذى تم تصويره بالكامل في بلدة باسكا، في كرواتيا، على أن يتم الإعلان قريب عن موعد طرح العمل عالميًا، وسيقدم الشيخ شخصية إدريس، سائق المركب، الذى يواجه بعض الصعوبات مع وصوله لإيطاليا، والذى ستقلب مسار حياته فى العمل.

وذلك بعد أن لمع اسم سامى الشيخ في موسم دراما رمضان 2024، بشخصية برزك أميد في مسلسل الحشاشين أمام النجم كريم عبد العزيز، ومن إخراج دكتور بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال.