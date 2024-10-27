شكرا لقرائتكم خبر عن بوراك دينيز ونسليهان أتاغول وكيفين دياز فى جلسة تصوير من أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجمان التركيان بوراك دينيز ونسليهان أتاغول على الاحتفال بزيارتهما الأخيرة إلى مصر خلال الساعات الماضية، وهو ما ظهر عبر السوشيال ميديا من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الممثلة التركية نسليهان أتاغول صورًا لها على النيل، أثناء استمتاعها برحلة نيلية في أول زيارة لها إلى مصر، معلقة عليها: "رحلة على النيل"، وحصدت الصور تفاعلاً كبيرًا من قبل جمهورها بمصر.



بوراك دينيز من أمام الأهرامات

ثم لم تقتصر على الصور النيلية وإنما نشرت صورًا أخرى لها من أمام الأهرامات في جلسة تصوير جديدة لها، نالت اهتمام متابعيها بصورة كبيرة.

أيضًا حرص الفنان التركي الشهير بوراك دينيز على مشاركة جمهوره بمجموعة صور له من أمام أهرامات الجيزة، عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها مُبتسمًا وسعيدًا في الصور، معبرًا عن سعادته بزيارة مصر واستكشاف أحد أبرز معالمها التاريخية.



بوراك دينيز

وكانت نسليهان أتاغول كشفت خبر حملها من زوجها الممثل التركي قادر دوغلو دوجول منذ أسابيع من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت على صورتها وهى تشكف عن حملها قائلة: "دعونا نستمتع بهذه السعادة لفترة أطول، لكننا نود أن نبقيها خاصة، وهذا كان حقنا بالطبع، وباختصار؛ نحن سعداء، راضون وبصحة جيدة، لا يوجد شيء أكثر بهجة وإثارة من اقتراب موعد ولادة طفل صغير".



الممثلة التركية أمام الأهرامات

أيضًا حرص الممثل الفرنسى كيفين دياز على مشاركة متابعيه بصور له من أمام الأهرامات، ظهر فيها وهو يستمتع بزيارته لمصر.



كيفين دياز

كما اعتذرت مؤخرًا عن المسلسل التركي المنتظر "الحب في أيام الاحتلال"، بسبب حملها من زوجها قادر دوغلو، بعد زواج دام 8 سنوات، وقيام صناع العمل بالبحث عن بديل لها.