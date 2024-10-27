شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب: أحضر لفيلم خيال علمي مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

أكد المخرج محمد دياب خلال الجلسة النقاشية عن مسلسل "مون نايت" المقامة بمهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، أن ترشيحاته لصناع الأعمال المصريين للمشاركة فى عمله مع مارفل كانت دائمًا أفضل من البديل الأجنبي، وأن المونتير أحمد حافظ ومصممة الملابس ريم العدل استحقا هذه الفرصة، مشيرًا إلى أن ريم العدل كان دورها مهما لتحديد هوية الملابس المصرية في إحدى حلقات العمل.

وقال المونتير أحمد حافظ: "فرحت جدًا لما كلمنى محمد دياب وقالى إنه رشحنى لعمل مع مارفل ومكنتش مصدق، وقلت وقتها إن ده حاجة حلوة ولكن كنت على يقين أنه لن يتم اختيارى للمشروع خصوصًا أنه كان مرشح اثنين مونتيرين كبار، وأيضًا أن اللغة الإنجليزية ليست قوية بالنسبة لى، ولابد من شكر محمد دياب على ترشيحي واختيارى لهذا المشروع، وعملت فيه على حلقتين فقط استغرقوا عامين كاملين".

وشدد محمد دياب على حرصه الشديد على إظهار صورة مصر بشكل جيد وكبير وعدم اختزالها فى الجمل والصحراء لان هذه صورة مأخوذة عننا فى هوليوود، مشيرًا إلى أن تجربته فى مصر ساعدته كثيرًا فى تكوين ذاته موجهًا الشكر للفنانة بشرى التى أنتجت له أول فيلم من إخراجه حيث كانت هى المشرفة على الإنتاج وقتها.

وكشف دياب عن تحضيره لفيلم جديد مع زوجته سارة جوهر فى هوليوود قائلاً: "بنعمل فيلم مستقل إحنا اللى مألفينه عن شخصيات مصرية حقيقية فى هوليوود وأتمنى يكون المشروع الجاى بتاعنا، والمفاجأة هو فيلم جديد أعمل عليه مع النجم كريم عبد العزيز ينتمى لنوعية الخيال العلمي، والحقيقة أن هذا المشروع أتطلع له منذ سنوات".

حضر الجلسة النقاشية من الفنانين كل من: بشرى، ميس حمدان، جيهان خليل، محمد العدل، ياسمينا العبد، محمد العدل، داليا شوقى، هلا السعيد، الكاتب أحمد مراد، مريم الخشت وزوجها، يوسف عثمان، المخرج عمر عبد العزيز، نور قدرى، حازم إيهاب.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلمًا روائيًا طويلاً ووثائقيًا، إضافةً لى 16 فيلمًا قصيرًا، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.



ندوة محمد دياب



ندوة محمد دياب



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