شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب: ما حققه "مون نايت" بمصر هدية من ربنا ورفضت فيلمًا مع توم هانكس والان مع تفاصيل الخبر

أقام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة ندوة للمخرج محمد دياب بعنوان "مسلسل مون نايت - قصة نجاح" للحديث عن هذه التجربة العالمية، وذلك بمشاركة مصممة الأزياء ريم العدل والمنتجة سارة جوهر زوجة دياب وكذلك المونتير أحمد حافظ وبحضور عدد من الفنانين وضيوف المهرجان.

كشف محمد ياب أن ما حدث بعد عرض مسلسل "مون نايت" أبهره جدًا رغم أنه على دراية كبيرة بأن أى عمل يقدمه مع مارفل سيشاهده ملايين من الجمهور، موضحًا: "العمل أتعرض فى وقت موسم رمضان بمصر، ولم أكن أتوقع أن تتم مشاهدته فى مصر ولكن فوجئت أن كل أسبوع، الحلقات تحقق مشاهدة وصدى كبيرًا مع الجمهور المصرى فأنا أعتبر ما حدث هدية من ربنا".

وأضاف محمد دياب: "أنا رحت أمريكا لأنى درست فى لوس أنجلوس من 20 سنة، ولذلك حلمى الأول كان العمل فى هوليوود، ما جعل هناك تعالى عندى أنى لا أريد العمل فى مصر، إلا أنى اكتشفت أنى حتى أدخل هوليوود لابد من وجود مشاريع قدمتها فى بلدي وتكون صادقة وبالفعل عدت إلى مصر وقدمت أفلامًا من تأليفى وإخراجى وهذا كان المطلوب".

وتابع محمد دياب: "عندما عدنا إلى أمريكا عانينا كثيرًا من الناحية المادية وسكنا فى منزل صغير، وفى وقت المعاناة هناك رفضت أعمالاً كثيرة عُرضت عليّ لم تعجبنى رغم أنى هستفيد منها ماديًا، وأتذكر أن بعد تقديمه فيلم "اشتباك" النجم العالمى توم هانكس عرض عليّ فيلم وقلت لا لأنى حسيت أنى مش أحسن واحد يعمل الفيلم وأنى لسه شوية عليا حتى أعمل تجربة زى دي".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.