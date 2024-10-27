شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الشعشاعي يقدم شخصية دكتور تجميل فى "وتر حساس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان شريف الشعشاعي من تصوير مسلسله الجديد "وتر حساس"، المقرر عرضه اليوم من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال، وهو مكون من 45 حلقة، حيث صور فريق العمل في أماكن عديدة منها مصر الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، في العديد من اللوكيشنات المختلفة، حيث يقدم "الشعشاعي" شخصية دكتور تجميل والذي يلعب دورًا محوريًا خلال أحداث العمل.

مسلسل "وتر حساس" بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم ، شريف الشعشاعي، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى ، صالح عبد النبى، تميم عبده، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومن المقرر عرضه اليوم على قناة on

يذكر أن آخر أعمال " شريف الشعشاعي" مسلسل" تيتا زوزو " تم طرحه حصرياً على منصة Watch it وشارك في بطولته: إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، شريف الشعشاعي، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.