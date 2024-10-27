شكرا لقرائتكم خبر عن شريفة ماهر .. حكاية بصمات سينمائية ونزاعات مأساوية مع الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة شريفة ماهر التريند مؤخرًا منذ الإعلان عن خبر وفاتها خلال الساعات الماضية أمس، وذلك بعدما تبادر إلى الذهن بجانب أعمالها وأغانيها قصتها الشهيرة مع أبنائها حينما خرجت بتصريحات في البرامج وتطرقت إلى نزاعات وأمور عديدة جمعتها بهم.

القصة الكاملة لأزمتها مع أبنائها

الفنانة الكبيرة الراحلة شريفة ماهر، وخلال وقت سابق في عام 2021 تطرقت إلى تلك القصة بمفاجآت دهشت بها الجميع حينما قالت إنها وزعت جزءًا كبيرًا من ميراثها لكنها تعرضت لمعاملة قاسية من أولادها.

وقالت آنذاك خلال تصريحات صحفية وتليفزيونية: "أبنائى شتمونى أحدهم زقنى مرتين ودراعى اتكسر من 4 سنين وأخدوا كل اللى حيلتى" وأضافت: "ابني طول عمره بيحب الفلوس أكتر من أبوه وأمه بيعبد القرش" وعن ابنتها قالت: "مش حنينة وقلبها جامد علىّ، أجمد من إخواتها دى ما سألتش علىّ".



شريفة ماهر

شريفة ماهر

وقالت: "فى فيلم أعز الحبايب شكرى سرحان ضربنى بالقلم وعينى جابت دم وما بقتش أشوف كويس"، وأضافت: "ابني استغل الحكاية دى ومضانى على 4 عقود لأملاكى ما أعرفش عنهم حاجة".

وأضافت وقتها: "طردنى من شقتى الإيجار ودلوقتى قاعدة فى عمارة كاتباها باسم بنتى نيفين وحد قال لى إن شريف طلب الفيلا من الشهر العقارى رغم إن نيفين مسجلاها، وفعلاً استولى عليها وخان الأمانة".

شريفة ماهر .. رد الابن آنذاك

فيما رد نجلها وقتها: "مش ممكن أشتمها وإيدى تتقطع قبل ما أمدها.. وأضاف أنا اشتريت الشقق اللى عليها المشكلة وعامل صحة توقيع منذ 2007 والمهندس اللى بنى العمارة معها شهود على هذه العقود".

وأكمل أن أمه حررت محضرًا ضده واتهمته بضربها وسبها وكسر الشقة، دون وجود أى إصابات وهو ما يتضارب مع روايتها الآن.

كل ما سبق جعل الفنانة الراحلة تتصدرت التريندات وقتها، ثم لم تلبث أن تهدأ تلك العاصفة مع مرور الوقت، قبل أن ترحل في وقت سابق من الأمس ويتم تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود.