ثراء جبيل تتعاقد على "لام شمسية"

ميرنا وليد - بيروت - تعاقدت الممثلة المصرية ثراء جبيل، على المشاركة في بطولة مسلسل "لام شمسية"، المقرر عرضه في شهر رمضان من العام المقبل.



مسلسل "لام شمسية" من بطولة الممثلين أمينة خليل، محمد شاهين ويسرا اللوزي وأحمد السعدني، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

يناقش المسلسل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، وهي التعدي على الأطفال، ويتم طرح القضية في العمل ضمن إطار اجتماعي توعوي.

كما يستمر التعاقد مع باقي الممثلين المشاركين في المسلسل، ومن المقرر إنطلاق التصوير في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.