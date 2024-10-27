نانسي عجرم تعايد إليسا بعيد ميلادها وهكذا ردت عليها

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية إليسا، والتي حققت نجاحات كبيرة لسنوات طويلة، إن كان بأغنياتها الخاصة، أو بالحفلات التي أحيتها في لبنان والدول العربية، والعديد من دول العالم.



وفي هذه المناسبة، تنهال المعايدات على إليسا من محبيها وزملائها، ومن بين المعايدات التي تلقتها إليسا، معايدة من زميلتها الفنانة نانسي عجرم، التي كتبت لها: "بظروف أفضل وإيام حلوة بتشبه لبنان، ينعاد عليكِ اليسا! كل سنة وانت بألف خير وصحة ونجاح"، مضيفة في معايدتها رمز قلب أحمر، وأرفقت المعايدة برمز وجه يرسل قبلة ورمز قالب حلوى.

وبدورها إليسا، أعادت نشر معايدة نانسي لها على صفحتها، وكتبت لها: "شكراً عزيزتي، حماكِ الرب وحمى بلدنا الحبيب لبنان".