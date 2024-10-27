شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنانة شريفة ماهر من مسجد مصطفى محمود إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جثمان الفنانة الراحلة شريفة ماهر، التي وافتها المنية أمس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، ليتم دفنها في مقابر مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء.

وكان قد أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة شريفة ماهر، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، تاركة أرشيفًا ضخمًا من الأعمال السينمائية والدرامية.

‎أبرز أفلامها: "رجل له ماضى، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتى، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية".



‎وقبلها في فترة الستينيات كانت فترة ذروة تألقها إذ اشتهرت بالمشاركة في أفلام كثيرة منها "شاطئ الحب 1962، ولن أعترف 1961، وأعز الحبايب 1961، والفانوس السحرى 1960".



‎وخلال أغلب أدوارها اشتهرت شريفة ماهر بأدوار الفنانة المتسلطة القوية، مثلما ظهر فى فيلم رابعة العدوية تحديداً وفيلم الفانوس السحري واللذان حققا لها شهرة كبيرة لنجاح الفيلمين بصورة كبيرة، وربما لا يعلم كثيرون أن الإسم الحقيقى لها هو هدى وقد اختارت اسم شريفة مع دخولها التمثيل ليكون اسمها الفنى.



تشيع جثمان الفنانة شريفة ماهر من مسجد مصطفى محمود إلى مثواه الأخير



تشيع جثمان الفنانة شريفة ماهر من مسجد مصطفى محمود إلى مثواه الأخير