شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري: بكيت لرامي إمام في أول يوم "عايزة أتجوز" وخالد صالح اتحرمنا منه بدرى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة هند صبري أنها بكت إلى المخرج رامي إمام فى أول يوم تصوير مسلسل "عايزة أتجوز" موضحة خلال حوارها المفتوح على هامش مهرجان الجونة السينمائى قائلة: "كنت خائفة جدًا من التجربة وأني أعمل كوميديا وقلت له أنا هفشل فى المسلسل ده وهفشلك معايا والحقيقة ما حدث فاق كل التوقعات وحقق العمل نجاحًا كبيرًا عوضنا جميعًا عن الخوض والقلق الذى عشناه قبل وخلال التصوير".

وأشارت هند صبرى بعد عرض المسلسل كنت أتابع جيدًا الانتقادات والسخرية مني وتقبلت كل هذا بصدر رحب ولكن نحن بعد 14 سنة من عرض "عايزة أتجوز" والمسلسل يعرض حاليًا على كل القنوات طوال الوقت، وما يجعلنى سعيدة أكثر أن جمهور ومعارف كثيرين يؤكدون لى أن هذا العمل أصبح من أصدقائنا فنشغله كل يوم قبل النوم، والآن استكملنا المشروع فى البحث عن علا والحمد لله النجاح مستمر".

واعتبرت هند صبرى فيلم الجزيرة من التجارب الهامة جدًا فى حياتها المهنية لأنه كسر قاعدة أنك تقوم بفيلم تجاري وليس جيدًا من الناحية الفنية، فالفيلم كان فني بالدرجة الأولى وفى نفس الوقت تجارى حقق نجاحًا كبيرًا، وبالنسبة لى الناس حافظة اسم شخصيتى "كريمة" فى الفيلم وده دليل كبير على النجاح، وبالحديث عن الجزيرة أتذكر خالد صالح وأقول إنه خسارة فنية كبيرة وراح بدرى وإحنا اتحرمنا منه فهو كان عنده طاقة فنية كبيرة لم تخرج بعد".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



هند صبري



هند صبري

الفنانة هند صبري



هند صبري خلال المؤتمر



كلمة هند صبري

شادى زين الدين

كلمة شادى زين الدين خلال المؤتمر

شادى زين الدين وهند صبري