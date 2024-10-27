شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تكشف تفاصيل أول لقاء مع عادل إمام فى منزله قبل تصوير "عمارة يعقوبيان" والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة هند صبرى فى ندوتها بمهرجان الجونة السينمائى، أن فيلم "أحلى الأوقات" من أجمل الأفلام التي قدمتها خلال مشوارها الفني، كمان أنه مقرب جدًا لقلبها مشيرة إلى أن "التجربة كانت صعبة ومغامرة فى نفس الوقت لأنه اتعمل عكس اتجاه السينما وقتها، حيث كانت تعتمد الأفلام على النجوم الرجال للبطولة ولكن الحمد لله الفيلم اتعمل وحقق نجاحا كويس، وأتذكر أنى فى هذا الفيلم لم تجلب لى الشركة كرفان وحتى باقى البطلات وأقول ذلك ليس للشكوى ولكن حتى يعرف الأجيال الجديدة أن هذه التفاصيل تساعد الممثل".

وتحدثت هند صبرى عن تجربتها في فيلم "عمارة يعقوبيان" والوقوف أمام الزعيم عادل إمام وقالت: "الفيلم ده كان حلم ومعجزة فى نفس الوقت، أن يتم جمع عادل إمام ونور الشريف ويسرا وإسعاد يونس وهند صبرى وسمية الخشاب وخالد صالح وخالد الصاوي وعدد كبير من النجوم فهذا الجمع لا يمكن أن يتحقق فى أى عمل فني، والمفارقة أن عندما وصف شخصية بثينة قلت لنفسى دي أنا أتوقعت أنهم يكلموني".

وكشفت هند صبرى عن مقابلتها الأولى مع الزعيم عادل إمام قبل بدء التصوير وقالت: "ذهبت مع عدد من صناع الفيلم لمقابلته فى المنزل، وكنت جالسة وسمعت صوت قدمه على الأرض يأتي إلينا وأول ما قابلني قال: "هتحبينى أنا وابني فى الفيلم فإنتى مين علشان تعملى كدا، أما فى التصوير أتذكر فى مشهد صورناه وحصلنا على بريك لتناول الطعام وبعد 10 دقائق فقط وجه الإنتاج يطرق باب غرفتى ويخبروني بأن الأستاذ عادل جاهز للمشهد، فقمت مباشرة دون أن أكمل طعام وكنت ما زلت أمضغ الأكل وخرجت ولاحظته بيقول محدش يصور معايا وهو لسه بياكل ومن وقتها لم أتناول أكل طوال تصوير الفيلم وخسيت 5 كيلو فى الفيلم".

أقام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة حواراً مفتوحاً مع النجمة التونسية هند صبرى بحضور عدد من الفنانين وضيوف المهرجان، ميس حمدان، كريمة منصور، المخرج يسري نصر الله، المخرج عمر عبد العزيز، ياسمينا العبد، الكاتب أحمد مراد، يوسف عثمان، مريم نعوم، داليا شوقي، أمير المصرى، يوسف عثمان، محمد العدل، نبيل على ماهر، المخرج عبد العزيز

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.