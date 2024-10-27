شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الفنانة شريفة ماهر لمسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الفنانة القديرة الراحلة شريفة ماهر، لمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين لـ صلاة الجنازة عليه، في حضور أولادها وعائلتها.

وكان قد أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة شريفة ماهر، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، تاركة أرشيفًا ضخمًا من الأعمال السينمائية والدرامية.

‎يذكر أن أبرز أفلامها: "رجل له ماضى، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتى، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية".

‎وقبلها في فترة الستينيات كانت فترة ذروة تألقها إذ اشتهرت بالمشاركة في أفلام كثيرة منها "شاطئ الحب 1962، ولن أعترف 1961، وأعز الحبايب 1961، والفانوس السحرى 1960".

‎وخلال أغلب أدوارها اشتهرت شريفة ماهر بأدوار الفنانة المتسلطة القوية، مثلما ظهر فى فيلم رابعة العدوية تحديداً وفيلم الفانوس السحري واللذان حققا لها شهرة كبيرة لنجاح الفيلمين بصورة كبيرة، وربما لا يعلم كثيرون أن الإسم الحقيقى لها هو هدى وقد اختارت اسم شريفة مع دخولها التمثيل ليكون اسمها الفنى.